Basket: Marco Belinelli, lesione muscolare alla coscia sinistra. Grana per la Virtus Bologna

Piccolo, ma non troppo, il problema che arriva in casa Virtus Segafredo Bologna. Marco Belinelli, infatti, nel corso della sfida di ieri di Podgorica contro il Buducnost, in EuroCup, è uscito anzitempo per un fastidio muscolare. La società ha comunicato oggi l'esito degli esami strumentali, che hanno mostrato una lesione di primo grado al muscolo pettineo della coscia sinistra, un tipo di infortunio non del tutto sconosciuto al mondo dello sport, con diverse casistiche nel calcio. Belinelli sarà monitorato costantemente dallo staff medico bianconero, ma quelle che si prospettano sono almeno due settimane di stop. In sostanza, è a forte rischio la sua partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia, dove le V nere affronteranno giovedì ...

