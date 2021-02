Bari: arrestato ex ufficiale dell’intelligence della Romania Polizia, eseguito mandato europeo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Riciclaggio di denaro, falso in atto pubblico e traffico di influenze illecite. Con alcuni connazionali, Daniel Dragomir deve rispondere di queste accuse a vario titolo da parte delle autorità romene. L’ex ufficiale dell’intelligence della Romania è stato arrestato dalla Polizia a Bari in esecuzione di un mandato di cattura europeo. L'articolo Bari: arrestato ex ufficiale dell’intelligence della Romania <small class="subtitle">Polizia, eseguito mandato europeo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 4 febbraio 2021) Riciclaggio di denaro, falso in atto pubblico e traffico di influenze illecite. Con alcuni connazionali, Daniel Dragomir deve rispondere di queste accuse a vario titolo da parte delle autorità romene. L’exè statodallain esecuzione di undi cattura. L'articoloex proviene da Noi Notizie..

