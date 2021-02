Barbara D’Urso, il tenero selfie su Instagram con Lamberto Sposini (Di giovedì 4 febbraio 2021) Barbara D’Urso ha fatto una bella sorpresa a tutti i suoi fan, pubblicando un dolcissimo selfie in compagnia di un amico speciale: Lamberto Sposini. La conduttrice e il giornalista sono legati da uno splendido rapporto, che li unisce ormai da tanti anni. Lo scatto è a dir poco emozionante: Barbara D’Urso e Lamberto Sposini sono felici e sorridenti, mentre lei gli accarezza teneramente il volto come solo una cara amica potrebbe fare. Non è la prima volta che la D’Urso pubblica foto e dediche sui social per omaggiare Lamberto Sposini. Una pietra miliare della televisione italiana, amatissimo dal pubblico sin da quando era uno dei mezzibusti del TG5. Con la sua pacatezza e il suo stile ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha fatto una bella sorpresa a tutti i suoi fan, pubblicando un dolcissimoin compagnia di un amico speciale:. La conduttrice e il giornalista sono legati da uno splendido rapporto, che li unisce ormai da tanti anni. Lo scatto è a dir poco emozionante:sono felici e sorridenti, mentre lei gli accarezza teneramente il volto come solo una cara amica potrebbe fare. Non è la prima volta che lapubblica foto e dediche sui social per omaggiare. Una pietra miliare della televisione italiana, amatissimo dal pubblico sin da quando era uno dei mezzibusti del TG5. Con la sua pacatezza e il suo stile ...

