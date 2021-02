Barbara D'Urso e le rivelazioni di Memo Remigi: "Non ha tradito sua moglie con me" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Memo Remigi ha dichiarato in un Memoriale di aver tradito la moglie Lucia Russo, recentemente scomparsa, con Barbara D'Urso: ecco la piccata risposta della conduttrice di Pomeriggio 5. Barbara D'Urso ha risposto a Memo Remigi che in un Memoriale pubblicato da DiPiù Tv ha raccontato di aver tradito la moglie con la presentatrice di Pomeriggio 5. Molto seccata, la conduttrice ha rivelato che non si è trattato di un tradimento. Le affermazioni di Memo Remigi al giornale DiPiù Tv hanno fatto il giro del web in pochi minuti, nel raccontare la sua vita il cantante milanese ha ricordato in particolare un episodio che non è ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021)ha dichiarato in unriale di averlaLucia Russo, recentemente scomparsa, conD': ecco la piccata risposta della conduttrice di Pomeriggio 5.D'ha risposto ache in unriale pubblicato da DiPiù Tv ha raccontato di averlacon la presentatrice di Pomeriggio 5. Molto seccata, la conduttrice ha rivelato che non si è trattato di un tradimento. Le affermazioni dial giornale DiPiù Tv hanno fatto il giro del web in pochi minuti, nel raccontare la sua vita il cantante milanese ha ricordato in particolare un episodio che non è ...

