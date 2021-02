Bar e Ristoranti, cambia tutto: l’annuncio dal Governo poco fa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Riaprire i Ristoranti anche la sera. Ora si può. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri dà la sua benedizione alle cene fuori casa. «È necessaria la riapertura progressiva in sicurezza. A mio avviso - spiega - col progredire della vaccinazione, devono, ripeto devono, e sottolineo devono, riaprire i Ristoranti anche la sera, lasciando chiaramente il coprifuoco e progressivamente far tornare le persone alle proprie attività, a una vita con una nuova normalità, con delle garanzie, e pronti a fare un passo indietro, se ti arriva una variante e in alcune parti del Paese se il virus corre. Ma almeno fino a quel momento qualche passo avanti lo hai fatto». (Continua..) Ovviamente tutto deve essere fatto nel pieno rispetto delle regole, altrimenti ci si trova a gestire una nuova ondata. La possibilità di apertura serale vale, ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 4 febbraio 2021) Riaprire ianche la sera. Ora si può. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri dà la sua benedizione alle cene fuori casa. «È necessaria la riapertura progressiva in sicurezza. A mio avviso - spiega - col progredire della vaccinazione, devono, ripeto devono, e sottolineo devono, riaprire ianche la sera, lasciando chiaramente il coprifuoco e progressivamente far tornare le persone alle proprie attività, a una vita con una nuova normalità, con delle garanzie, e pronti a fare un passo indietro, se ti arriva una variante e in alcune parti del Paese se il virus corre. Ma almeno fino a quel momento qualche passo avanti lo hai fatto». (Continua..) Ovviamentedeve essere fatto nel pieno rispetto delle regole, altrimenti ci si trova a gestire una nuova ondata. La possibilità di apertura serale vale, ...

