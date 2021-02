Banca Mediolanum lancia Selfy | offerta digitale ' per una banca come vuoi tu'

(Di giovedì 4 febbraio 2021) ... sarà on air dal 7 al 27 febbraio e vedrà la messa in onda di spot da 15'', 30'' e 40'' sulle seguenti emittenti televisive: Mediaset, Rai, Sky, TV8, Sky TG 24, Paramount, Spike, La7, Class CNBC, ...

Massimo Doris, amministratore delegato di, nella nuova comunicazione abbandona giacca e cravatta per proporsi in dolcevita scuro, muovendosi in una location tecnologica illuminata da flussi di luce verdi e azzurri. E' questo, ...I rialzi più consistenti sono quelli di Amplifon (+1%), Atlantia (+0,7%), Azimut (+3,4%),Generali (+1,4%),(+2,8%), Banco Bpm (+2,6%), Bper (+2,6%), Cnh Industrial (+3,2%), ...Complice anche l'avvio forte di Wall Street dopo i dati sul mercato del lavoro, Piazza Affari si rafforza nel pomeriggio, facendo sempre meglio rispetto agli altri mercati europei, e sempre sull'onda ...Massimo Doris abbandona giacca e cravatta e con un look più casual presenta, in una location tecnologica illuminata da flussi di luce azzurri e verdi, l’ultimo e ulteriore tassello di Banca Mediolanum ...