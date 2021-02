Avvistata una pantera nelle campagne in provincia di Bari

(Di giovedì 4 febbraio 2021) BARI – Il sindaco di Castellana Grotte (Bari) Francesco De Ruvo in un post affidato ai social avverte la cittadinanza della pantera che si aggira nelle campagne del paese. “Ho sollecitato l’intervento dei carabinieri del corpo forestale che sono sul posto con i veterinari dello zoo safari“.

Si tratta comunque di una specie timorosa nei confronti dell'uomo, a carico della quale in tutta Europa non si registrano ... è stata avvistata questo pomeriggio, lungo le strade del paese, - ha comunicato il sindaco di Sant'Elia a Pianisi - un'autovettura sospetta. Si tratta di una Mercedes nera con vetri oscurati targata FB098GN. ... Una pantera è stata avvistata nelle campagne di Castellana Grotte (Bari). Ne dà notizia su Facebook il sindaco Francesco De Ruvo, che allega al post anche una foto dell'animale, spiegando di aver scri ... CASTELLANA GROTTE - Una pantera è stata avvistata nelle campagne di Castellana Grotte. Ne dà notizia su Facebook il sindaco Francesco De Ruvo, che allega al post anche una foto dell'animale, spiegando ...