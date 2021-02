“Avevo una relazione con la D’Urso, mia moglie mi ha cacciato”: la confessione bomba del cantante (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’iconico cantante Memo Remigi ha confessato in un’intervista al settimanale Dipiù di aver avuto una storia con Barbara D’Urso. Memo Remigi ha vissuto un gravissimo lutto di recente: la moglie Lucia Russo è morta a causa di un tumore ai polmoni dopo una lunga battaglia. Il cantante, innamoratissimo della moglie, ha scritto sui social che non vede l’ora di poterla incontrare di nuovo, ma anche che per il momento sente di avere ancora molto da fare e da dare. In una recente intervista concessa al settimanale Di più, Memo ha parlato del suo passato sentimentale, confidando che negli anni ’70 – periodo di massima notorietà – gli è capitato di “scivolare“. L’artista era sempre attorniato da fan e da ragazze e gli è capitato di cadere in tentazione in più di un’occasione: “Durante il ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’iconicoMemo Remigi ha confessato in un’intervista al settimanale Dipiù di aver avuto una storia con Barbara. Memo Remigi ha vissuto un gravissimo lutto di recente: laLucia Russo è morta a causa di un tumore ai polmoni dopo una lunga battaglia. Il, innamoratissimo della, ha scritto sui social che non vede l’ora di poterla incontrare di nuovo, ma anche che per il momento sente di avere ancora molto da fare e da dare. In una recente intervista concessa al settimanale Di più, Memo ha parlato del suo passato sentimentale, confidando che negli anni ’70 – periodo di massima notorietà – gli è capitato di “scivolare“. L’artista era sempre attorniato da fan e da ragazze e gli è capitato di cadere in tentazione in più di un’occasione: “Durante il ...

