Atletico Madrid | Correa chiama Messi | “Siamo pronti ad accoglierlo | è il migliore”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Angelha concesso un’intervista a Super Fútbol, dicendo la sua sull’imminente addio di Lionelal Barcellona, dopo un legame professionale e affettivo tra le parti. Il fantasista argentino, tra i titolarissimi dell’di Diego Simeone, ha mostrato grande entusiasmo al solo pensiero di avere in squadra ‘La Pulce’, elemento fuori dagli schemi e usualmente devastante in fase offensiva, creatore di gioco eccezionale. “Quandoha parlato del suo momento, i calciatori dell’hanno osservato con attenzione la situazione. Eravamo ead. Le porte dell’sono aperte per lui. Chi non vorrebbe il miglior giocatore nella propria squadra? Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

Negli ultimi anni ho seguito con interesse anche Jan Oblak dell'. E quali invece i giocatori che ispirano Di Noia? Beh, centrocampisti bravi ce ne sono tanti. A me piaceva tantissimo ...Perse Coppa del Re e Supercoppa di Spagna, Liga compromessa (primo con 10 punti di vantaggio e una partita in meno). Resta la Champions League e già non sarà semplice superare l'...Angel Correa ha concesso un'intervista a Super Fútbol, dicendo la sua sull'imminente addio di Lionel Messi al Barcellona, dopo un legame professionale e affettivo tra le parti. Il fantasista argentino ...Quali saranno le squadre a superare gli ottavi di finale di Champions League? Ecco come si presenta la situazione per i bookmakers.