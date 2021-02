Atletico Madrid, Correa chiama Messi: «Le nostre porte sono aperte» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Angel Correa sogna in grande e chiama all’Atletico Madrid Lionel Messi Dopo Luis Suarez, l’Atletico Madrid sogna di strappare al Barcellona anche Lionel Messi. Parola di Angel Correa, attaccante dei Colchoneros, in una intervista a Superf Futbol. «Quando Messi aveva parlato del suo momento, i calciatori dell’Atletico Madrid hanno osservato con attenzione la situazione. Eravamo e siamo pronti ad accoglierlo. Le porte dell’Atletico sono aperte per lui. Chi non vorrebbe il miglior giocatore nella propria squadra?». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Angelsogna in grande eall’LionelDopo Luis Suarez, l’sogna di strappare al Barcellona anche Lionel. Parola di Angel, attaccante dei Colchoneros, in una intervista a Superf Futbol. «Quandoaveva parlato del suo momento, i calciatori dell’hanno osservato con attenzione la situazione. Eravamo e siamo pronti ad accoglierlo. Ledell’per lui. Chi non vorrebbe il miglior giocatore nella propria squadra?». Leggi su Calcionews24.com

lagoldoninuda : L'Atletico Madrid che è primo a +13 giocando con la difesa a 3 evidentemente non ha ricevuto la direttiva di… - giornaleradiofm : Covid, Atletico: dopo Joao Felix, positivo anche Moussa Dembelé: (ANSA) - ROMA, 04 FEB - Dopo la positività al Covi… - Noovyis : (Ancora problemi in casa Atletico Madrid: anche Dembelé positivo al Covid-19) Playhitmusic - - serieAnews_com : ??#Dembelè positivo al #Covid: quarto caso all'#AtleticoMadrid - sportli26181512 : Guai per l'Atletico Madrid, il Coronavirus ferma anche Dembelé: Il francese è contagiato dopo il caso di Joao Felix… -