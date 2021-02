Atletica, per Tamberi terza uscita stagionale in Repubblica Ceca (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gianmarco Tamberi affronterà la sua terza uscita stagionale di questo primo ciclo di impegni verso gli Europei indoor di Torun (5-7 marzo), a Nehvizdy, a pochi chilometri da Praga, nella giornata di domani. Il primatista italiano del salto in alto si trova in un momento molto favorevole dopo i risultati di sabato scorso al debutto ad Ancona (2,32) e del successivo 2,31 martedì a Banska Bystrica al primo tentativo, con assalti anche a 2,33 e 2,35 mancati non di moltissimo. “Mi sento pronto per fare uno step in più”, assicura alla vigilia. “Gimbo”, come a Banska, dovrà confrontarsi con il cubano Luis Zayas, il messicano Edgar Rivera, il portoricano Luis Castro, lo statunitense Jeron Robinson, il bahamense Jamal Wilson, il britannico Chris Baker o il lituano Adrijus Glebauskas. Successivamente Tamberi ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gianmarcoaffronterà la suadi questo primo ciclo di impegni verso gli Europei indoor di Torun (5-7 marzo), a Nehvizdy, a pochi chilometri da Praga, nella giornata di domani. Il primatista italiano del salto in alto si trova in un momento molto favorevole dopo i risultati di sabato scorso al debutto ad Ancona (2,32) e del successivo 2,31 martedì a Banska Bystrica al primo tentativo, con assalti anche a 2,33 e 2,35 mancati non di moltissimo. “Mi sento pronto per fare uno step in più”, assicura alla vigilia. “Gimbo”, come a Banska, dovrà confrontarsi con il cubano Luis Zayas, il messicano Edgar Rivera, il portoricano Luis Castro, lo statunitense Jeron Robinson, il bahamense Jamal Wilson, il britannico Chris Baker o il lituano Adrijus Glebauskas. Successivamente...

