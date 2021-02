Atalanta, dalla Coppa Italia alla Champions: il mese di febbraio sarà cruciale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ieri sera, nella semifinale d’andata della Coppa Italia, l’Atalanta è uscita con un pareggio per 0-0 dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La qualificazione alla finale è ancora in bilico: tra sei giorni ci sarà il ritorno a Bergamo. Quella di ieri è stata la prima partita del mese di febbraio per la Dea, che si preannuncia molto importante per la stagione dei bergamaschi. Archiviato anche il calciomercato, con l’addio del Papu Gomez e gli arrivi di Maehle e Kovalenko, il secondo mese dell’anno sarà uno snodo fondamentale per la squadra di Gasperini. Atalanta, il calendario di febbraio tra Coppa Italia e Real Madrid Il mese di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ieri sera, nella semifinale d’andata della, l’è uscita con un pareggio per 0-0 dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La qualificazionefinale è ancora in bilico: tra sei giorni ciil ritorno a Bergamo. Quella di ieri è stata la prima partita deldiper la Dea, che si preannuncia molto importante per la stagione dei bergamaschi. Archiviato anche il calciomercato, con l’addio del Papu Gomez e gli arrivi di Maehle e Kovalenko, il secondodell’announo snodo fondamentale per la squadra di Gasperini., il calendario ditrae Real Madrid Ildi ...

