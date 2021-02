Astrazeneca agli under 55: il nuovo piano per somministrazione a insegnanti, forze dell'ordine e detenuti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Raggiunto un accordo tra Governo e Regioni sulla distribuzione dei tre vaccini disponibili in Italia, dopo l'arrivo di Astrazeneca. I vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati a over 80 e ai più ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 febbraio 2021) Raggiunto un accordo tra Governo e Regioni sulla distribuzione dei tre vaccini disponibili in Italia, dopo l'arrivo di. I vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati a over 80 e ai più ...

Agenzia_Ansa : Vaccini #Astrazeneca agli under 55: al personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, perso… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @SkyTG24 @corriere @rainews @robersperanza @nzingaretti @FontanaPres @GiovanniToti Il #Governo segua le indicazioni di… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @SkyTG24 @rainews @VincenzoDeLuca @sbonaccini Le #Regioni seguano le indicazioni di #Palù (#AIFA) e somministrino da subi… - globalistIT : - IzzoEdo : @riktroiani @lucabattanta Il tema è un altro: hai tenuto tra domiciliari e libertà vigilata gli italiani per 12 mes… -