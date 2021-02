Assaltò Capitol Hill, chiede qualche giorno di vacanza per “potersi rilassare in Messico” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una donna incriminata per aver partecipato all’assalto di Capitol Hill, il 6 gennaio, ha chiesto al giudice di concederle qualche giorno di vacanza per “potersi rilassare in Messico”. E’ la storia di Jenny Cudd, proprietaria di un negozio di fiori in Texas, il cui volto è diventato famoso in Usa dopo essere apparso un un video, girato da lei stesso e postato su Facebook, in cui documentava con orgoglio la sua irruzione dentro il Campidoglio, alla ricerca della Speaker Nancy Pelosi. “Sì - diceva nel video - sono fottutamente orgogliosa delle mie azioni, sono qui con i patrioti. Siamo saliti fino in cima, c’era una porta aperta e siamo entrati e abbiamo sfondato la porta dell’ufficio di Nancy Pelosi”. Individuata facilmente, la donna è stata arrestata ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una donna incriminata per aver partecipato all’assalto di, il 6 gennaio, ha chiesto al giudice di concederlediper “in”. E’ la storia di Jenny Cudd, proprietaria di un negozio di fiori in Texas, il cui volto è diventato famoso in Usa dopo essere apparso un un video, girato da lei stesso e postato su Facebook, in cui documentava con orgoglio la sua irruzione dentro il Campidoglio, alla ricerca della Speaker Nancy Pelosi. “Sì - diceva nel video - sono fottutamente orgogliosa delle mie azioni, sono qui con i patrioti. Siamo saliti fino in cima, c’era una porta aperta e siamo entrati e abbiamo sfondato la porta dell’ufficio di Nancy Pelosi”. Individuata facilmente, la donna è stata arrestata ...

edisonpaviles1 : RT @HuffPostItalia: Assaltò Capitol Hill, chiede qualche giorno di vacanza per “potersi rilassare in Messico” - Frances47226166 : RT @marieta99044909: Ho letto qui su twitter che i grillini stano per organizare, per sabato, una dimostrazione pro Conte al Palazzo Chigi.… - HuffPostItalia : Assaltò Capitol Hill, chiede qualche giorno di vacanza per “potersi rilassare in Messico” - giobicop : Se potete recuperate il video di @AOC dove racconta dell’assalto a Capitol City e il trauma che rivissuto - 10261940 : RT @marieta99044909: Ho letto qui su twitter che i grillini stano per organizare, per sabato, una dimostrazione pro Conte al Palazzo Chigi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Assaltò Capitol Canada, il governo Trudeau dichiara i Proud Boys gruppo terroristico

La decisione dopo l'attacco a Capitol Hill L'assalto a Capitol Hill a Washington il mese scorso ha spinto il Canada ad accelerare il processo e, soltanto in pochi giorni, a decidere di definire il ...

Via il direttore del Tg1 Carboni? L'effetto Draghi si abbatte sulla Rai

... è stato da una parte il tg delle dirette oceaniche del fu premier Conte, dall'altra il tg che ha messo in secondo piano i discorsi di Mattarella e che si è dimenticato di seguire l'assalto a Capitol ...

La decisione dopo l'attacco aHill L'assalto aHill a Washington il mese scorso ha spinto il Canada ad accelerare il processo e, soltanto in pochi giorni, a decidere di definire il ...... è stato da una parte il tg delle dirette oceaniche del fu premier Conte, dall'altra il tg che ha messo in secondo piano i discorsi di Mattarella e che si è dimenticato di seguire l'assalto a...