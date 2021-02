Artic Rally 2021 | rivelato l’itinerario del rally lappone

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tappe notturne, la pianura della Lapponia ricoperta di un manto di neve bianchissimo e le temperature che raggiungeranno i -20 ° C sono solo alcuni dei momenti dettagli che ci aspetteranno tra tre settimane in Finlandia. Scopriamodell’, che verrà corso dal 26 al 28 febbraio., nei ghiacci della Lapponia Il secondo round del FIA WorldChampionship è il primo appuntamento invernale della Finlandia nel WRC. Avrà sede a Rovaniemi, ai margini del Circolo Polareo, e prevede 10 tappe che coprono 251,08 km. Le temperature ambientali dovrebbero essere comprese tra i -6 ° C e i -14 ° C durante la settimana del ...

top_rally : Svelata la rotta dell'Artic Rally Finland 2021 - iltornante : WRC | SVELATO IL PERCORSO DEL RALLY ARTIC FINLAND - rally_timing : All'Artic Finland Lapland il probabile ritorno di Lorenzo Bertelli nel WRC #WRC #ArticRallyFinland #RallyTime -

Ultime Notizie dalla rete : Artic Rally

Motorsport.com Italia

Anche perché il problema potrebbe ripresentarsi al prossimosulle nevi della Finlandia: " Avremo pneumatici completamente nuovi anche all', e negli ultimi anni in Svezia non faceva così ...Neuville ha infine confermato che Wydaeghe lo affiancherà ancora all'di fine febbraio in Finlandia: " Sì, almeno nel prossimo. E se farà quello che gli sto chiedendo, sono sicuro ...Scopriamo l'itinerario dell'Artic Rally 2021, che verrà corso dal 26 al 28 febbraio nella freddissima regione della Lapponia.Cresce sempre di più l’attenzione e la voglia di Artic Rally Finland, secondo appuntamento del mondiale rally 2021. Una gara inedita che desta tanta curiosità per via delle sue caratteristiche piuttos ...