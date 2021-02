Arteta contro gli haters: “Avere un’opinione non equivale a insultare le persone” (Di venerdì 5 febbraio 2021) I social stanno diventando posti piuttosto problematici per gli sportivi di fama internazionale. Spesso, infatti, gli odiatori seriali si scatenano contro di loro, attaccandoli per vari aspetti. In alcune occasioni questa ostilità sfocia apertamente in veri e propri episodi di razzismo.caption id="attachment 1071225" align="alignnone" width="3000" Arteta, getty/captionCONDANNAIl tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha preso posizione in conferenza stampa: "Ci sono diversi tipi di abusi, ma comunque vanno tutti estirpati. I social media hanno una grande responsabilità di ciò che sta accadendo, perché ne va della salute mentale dei calciatori considerando anche quanto sono esposti. Mi ritengo una persona aperta e capisco che ognuno abbia un'opinione, ma non può essere usata per insultare le persone, abusare ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) I social stanno diventando posti piuttosto problematici per gli sportivi di fama internazionale. Spesso, infatti, gli odiatori seriali si scatenanodi loro, attaccandoli per vari aspetti. In alcune occasioni questa ostilità sfocia apertamente in veri e propri episodi di razzismo.caption id="attachment 1071225" align="alignnone" width="3000", getty/captionCONDANNAIl tecnico dell'Arsenal Mikelha preso posizione in conferenza stampa: "Ci sono diversi tipi di abusi, ma comunque vanno tutti estirpati. I social media hanno una grande responsabilità di ciò che sta accadendo, perché ne va della salute mentale dei calciatori considerando anche quanto sono esposti. Mi ritengo una persona aperta e capisco che ognuno abbia un'opinione, ma non può essere usata perle, abusare ...

