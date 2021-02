Arrivano le nuove etichette Ue su cibo e alcolici «cancerogeni»: si salva il vino, bocciati i salumi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Quattro miliardi a disposizione dei Paesi membri, e una strategia da dieci azioni per «battere il cancro». La Commissione europea ha annunciato ieri il suo piano decennale per combattere a livello europeo la malattia. Tra gli obiettivi dichiarati della Ue: più vaccini per eliminare il cancro della cervice uterina entro il 2030; una “generazione senza tabacco”, e screening per il cancro al seno, al collo dell’utero e al colon-retto per il 90% dei richiedenti, entro il 2025. Sul versante delle cure, l’impegno è garantire l’accesso del 90% dei pazienti oncologici a una rete Ue di centri nazionali riconosciuti entro il 2030. February 3, 2021 Ma a far discutere sono le azioni volte a migliorare il campo della prevenzione. Oltre alla lotta al tabacco e all’abuso di alcolici, la Ue prevede interventi di etichettatura «per l’elenco degli ingredienti e dichiarazione ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) Quattro miliardi a disposizione dei Paesi membri, e una strategia da dieci azioni per «battere il cancro». La Commissione europea ha annunciato ieri il suo piano decennale per combattere a livello europeo la malattia. Tra gli obiettivi dichiarati della Ue: più vaccini per eliminare il cancro della cervice uterina entro il 2030; una “generazione senza tabacco”, e screening per il cancro al seno, al collo dell’utero e al colon-retto per il 90% dei richiedenti, entro il 2025. Sul versante delle cure, l’impegno è garantire l’accesso del 90% dei pazienti oncologici a una rete Ue di centri nazionali riconosciuti entro il 2030. February 3, 2021 Ma a far discutere sono le azioni volte a migliorare il campo della prevenzione. Oltre alla lotta al tabacco e all’abuso di, la Ue prevede interventi di etichettatura «per l’elenco degli ingredienti e dichiarazione ...

