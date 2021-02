Arrestato il presidente del Novara: nascondeva in auto una busta con 200mila euro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una storia che ha portato conseguenze nel mondo del calcio italiano. Nel dettaglio il presidente del Novara calcio Marcello Cianci è stato denunciato per ricettazione dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. Il numero uno del club è stato trovato in possesso di 200 mila euro in contanti senza spiegare la provenienza, la somma di denaro è stata sequestrata. L’episodio si è verificato durante un controllo dei finanzieri del Gruppo di Locri, i militari hanno trovato all’interno del mezzo una busta di generi alimentari con all’interno i 200 mila euro in banconote. Cianci è stato denunciato e dopo qualche ora si è dimesso dalla carica di presidente e a.d. della società. Il comunicato del club In serata la società piemontese ha diramato un comunicato. “Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una storia che ha portato conseguenze nel mondo del calcio italiano. Nel dettaglio ildelcalcio Marcello Cianci è stato denunciato per ricettazione dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. Il numero uno del club è stato trovato in possesso di 200 milain contanti senza spiegare la provenienza, la somma di denaro è stata sequestrata. L’episodio si è verificato durante un controllo dei finanzieri del Gruppo di Locri, i militari hanno trovato all’interno del mezzo unadi generi alimentari con all’interno i 200 milain banconote. Cianci è stato denunciato e dopo qualche ora si è dimesso dalla carica die a.d. della società. Il comunicato del club In serata la società piemontese ha diramato un comunicato. “Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato presidente Fermato con 200mila euro nascosti in auto, arrestato (l'ex) presidente del Novara

L'ormai ex presidente del Novara Calcio non è riuscito a spiegarne la provenienza, così è stato fermato e denunciato. La nota del Novara Calcio In serata la società piemontese ha diramato una nota in ...

L'ormai ex presidente del Novara Calcio non è riuscito a spiegarne la provenienza, così è stato fermato e denunciato. La nota del Novara Calcio In serata la società piemontese ha diramato una nota in ...