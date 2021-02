Aosta, Annamaria Franzoni torna in tribunale 18 anni dopo il delitto di Cogne: "Turismo macabro nella nostra villa" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Condannata in via definitiva per l'omicidio del figlio Samuele, ha fatto causa a una troupe tv: "Sono seccata che si parli ancora della mia storia" Leggi su repubblica (Di giovedì 4 febbraio 2021) Condannata in via definitiva per l'omicidio del figlio Samuele, ha fatto causa a una troupe tv: "Sono seccata che si parli ancora della mia storia"

rep_torino : Aosta, Annamaria Franzoni torna in tribunale 18 anni dopo il delitto di Cogne: 'Turismo macabro nella nostra villa'… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Aosta, Annamaria Franzoni torna in tribunale 18 anni dopo il delitto di Cogne: 'Turismo macabro nella nostra villa' https:/… - repubblica : Aosta, Annamaria Franzoni torna in tribunale 18 anni dopo il delitto di Cogne: 'Turismo macabro nella nostra villa' - LaStampaTV : VIDEO | Riappare Annamaria Franzoni, va in tribunale ad Aosta come testimone per violazione di domicilio - Notiziedi_it : Annamaria Franzoni torna in tribunale ad Aosta 18 anni dopo il delitto di Cogne: è parte civile in un processo -