Antonio Giovinazzi | “La Ferrari ha degli obiettivi chiari”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 febbraio 2021)si prepara per una nuova stagione in forza all’Alfa Romeo. Il pilota italiano non ha nascosto la sua delusione circa la scelta delladi ingaggiare Carlos Sainz al suo posto ma ‘Giovi’ sa che in casa Maranello tutto è frutto di scelte verso grandi. “Lapone, per quanto mi riguarda devo continuare a fare progressi e risultati – ha detto-. Vorrei continuare a lavorare bene con la squadra, mi sento in famiglia e mi trovo bene con Kimi. Sarà più facile crescere. Non posso lamentarmi dei ragazzi e della mia squadra, perché spingono sempre al massimo ed è bello vedere questo impegno“. SportFace.