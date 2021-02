Antonio Albanese: avete mai notato la cicatrice sul suo polso? “Ne vado fiero” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ne vado fiero”, ha detto una volta Antonio Albanese, parlando della cicatrice che segna il polso della mano sinistra: l’avevate mai notata? Come se l’è procurata Un talento immenso quello di Antonio Albanese, comico, attore, regista, una vera passione per lo spettacolo coltivata fin da giovanissimo. Originario di Olginate, nato nel 1964, inizia a lavorare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ne”, ha detto una volta, parlando dellache segna ildella mano sinistra: l’avevate mai notata? Come se l’è procurata Un talento immenso quello di, comico, attore, regista, una vera passione per lo spettacolo coltivata fin da giovanissimo. Originario di Olginate, nato nel 1964, inizia a lavorare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

TironeDavi : Io avrei voluto lui insommamente al governo!! E’ ora di finirla!! CAZZU CAZZU!!! - pka71 : RT @sparlamento: Oggi alle 15.00 in diretta su - AlbaneseAl : RT @sparlamento: Oggi alle 15.00 in diretta su - AGCsegreteria : RT @sparlamento: Oggi alle 15.00 in diretta su - LetturaLa : Segue lista di estratti kindle che ho letto per scegliere un libro come regalo di compleanno per qualcuno Lenticchi… -