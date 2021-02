Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi: “Davanti alla malattia siamo tutti uguali” (Foto) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella giornata mondiale contro il cancro Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi e la sua mamma, due dolori immensi e sempre presenti per lei che è anche ambasciatrice per l’Airc, la Fondazione per la ricerca sul cancro (Foto). Al Corriere della Sera Antonella Clerici racconta della madre morta a soli 55 anni per un tumore. Era il 1995 e non era ancora famosa, la sua mamma andò a vederla mentre faceva uno spot, si occupava ancora di sport in quel periodo. Dopo tre mesi, il 17 luglio la signora Franca morì. “Un’esperienza deflagrante” così la definisce la conduttrice nella sua intervista. Le nascose la verità, non voleva sapere, oggi è tutto diverso, i malati di cancro sanno tutto. Da lì è iniziata la sua conoscenza verso la malattia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella giornata mondiale contro il cancroe la sua mamma, due dolori immensi e sempre presenti per lei che è anche ambasciatrice per l’Airc, la Fondazione per la ricerca sul cancro (). Al Corriere della Seraracconta della madre morta a soli 55 anni per un tumore. Era il 1995 e non era ancora famosa, la sua mamma andò a vederla mentre faceva uno spot, si occupava ancora di sport in quel periodo. Dopo tre mesi, il 17 luglio la signora Franca morì. “Un’esperienza deflagrante” così la definisce la conduttrice nella sua intervista. Le nascose la verità, non voleva sapere, oggi è tutto diverso, i malati di cancro sanno tutto. Da lì è iniziata la sua conoscenza verso la...

