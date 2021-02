Anticorpi monoclonali: via libera dell’Aifa, l’azienda di Latina finalmente libera di produrre anche per l’Italia la cura per il Covid (Di giovedì 4 febbraio 2021) Anticorpi monoclonali, dopo l’atteso via libera da parte della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa, arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, si esulta a Latina, dove ha sede la Bsp Pharmaceuticals, azienda che li produce per conto della Eli Lilly, società americana con 11 sedi nel mondo. L’okay da parte dell’Aifa è stato concesso solo a due tipologie di Anticorpi monoclonali per il trattamento del Covid-19, quelli prodotti da Regeneron e da Eli Lilly, mettendo però alcune condizioni, come da legge 648/1996, che prevede l’approvazione di medicinali in corso di sperimentazione clinica o utilizzati in altri Paesi quando non esiste un’alternativa terapeutica valida. Inoltre questi farmaci sono destinati a pazienti in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021), dopo l’atteso viada parte della Commissione tecnico scientifica, arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, si esulta a, dove ha sede la Bsp Pharmaceuticals, azienda che li produce per conto della Eli Lilly, società americana con 11 sedi nel mondo. L’okay da parteè stato concesso solo a due tipologie diper il trattamento del-19, quelli prodotti da Regeneron e da Eli Lilly, mettendo però alcune condizioni, come da legge 648/1996, che prevede l’approvazione di medicinali in corso di sperimentazione clinica o utilizzati in altri Paesi quando non esiste un’alternativa terapeutica valida. Inoltre questi farmaci sono destinati a pazienti in ...

