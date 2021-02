Anticipazioni terza puntata de La Pupa e il Secchione in onda il 4 febbraio 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giovedì 4 febbraio 2021 andrà in onda su Italia Uno alle ore 21:25 circa, la terza puntata del Reality Show La Pupa e il Secchione e Viceversa. Nella scorsa messa in onda hanno dovuto lasciare il programma il Secchione Bartozzi e la Pupa Laura. I due, infatti, hanno perso la sfida al ‘Bagno di Cultura’ contro Jessica e De Santis. Proprio quest’ultimo, inoltre, ha scritto una lettera per dichiarare i propri sentimenti alla secchiona Orazi. Riuscirà a conoscerla un po’ meglio a partire da questa puntata? E, soprattutto, la secchiona Orazi sarà in grado di sconfiggere la sua timidezza, provando a lasciarsi andare un po’ di più con il collega De Santis? Staremo a vedere! Quello che per il momento ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giovedì 4andrà insu Italia Uno alle ore 21:25 circa, ladel Reality Show Lae ile Viceversa. Nella scorsa messa inhanno dovuto lasciare il programma ilBartozzi e laLaura. I due, infatti, hanno perso la sfida al ‘Bagno di Cultura’ contro Jessica e De Santis. Proprio quest’ultimo, inoltre, ha scritto una lettera per dichiarare i propri sentimenti alla secchiona Orazi. Riuscirà a conoscerla un po’ meglio a partire da questa? E, soprattutto, la secchiona Orazi sarà in grado di sconfiggere la sua timidezza, provando a lasciarsi andare un po’ di più con il collega De Santis? Staremo a vedere! Quello che per il momento ...

