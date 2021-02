Anniversario dell’indipendenza greca, Putin risponde “niet” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella giornata del 28 gennaio era accaduto qualcosa di significativo ad Atene. Fonti governative avevano utilizzato il quotidiano Kathimerini, tra i più prestigiosi e venduti del Paese, per filtrare una notizia a lungo rumoreggiata: la partecipazione di Vladimir Putin alle celebrazioni del duecentesimo Anniversario della rivoluzione greca, in programma per il prossimo 25 marzo. L’indiscrezione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella giornata del 28 gennaio era accaduto qualcosa di significativo ad Atene. Fonti governative avevano utilizzato il quotidiano Kathimerini, tra i più prestigiosi e venduti del Paese, per filtrare una notizia a lungo rumoreggiata: la partecipazione di Vladimiralle celebrazioni del duecentesimodella rivoluzione, in programma per il prossimo 25 marzo. L’indiscrezione InsideOver.

