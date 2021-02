Annamaria Franzoni torna in tribunale: "Turismo macabro a Cogne" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Annamaria Franzoni si è presentata in tribunale ad Aosta per denunciare il "Turismo macabro" nella villetta di Cogne che fu teatro del delitto nel 2002 Annamaria Franzoni torna a far parlare di sé. Ma stavolta non si tratta del Delitto di Cogne bensì di una vicenda pertinente al "Turismo macabro" presso la villetta che, nel 2002, divvenne teatro della drammatica morte del piccolo Samuele Lorenzi. Nella mattinata di giovedì 4 febbraio, Franzoni si è recata presso il tribunale di Aosta per costituirsi parte civile nel processo per violazione di domicilio in cui sono imputati una giornalista e un teleoperatore. All'uscita ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Rosa Scognamigliosi è presentata inad Aosta per denunciare il "" nella villetta diche fu teatro del delitto nel 2002a far parlare di sé. Ma stavolta non si tratta del Delitto dibensì di una vicenda pertinente al "" presso la villetta che, nel 2002, divvenne teatro della drammatica morte del piccolo Samuele Lorenzi. Nella mattinata di giovedì 4 febbraio,si è recata presso ildi Aosta per costituirsi parte civile nel processo per violazione di domicilio in cui sono imputati una giornalista e un teleoperatore. All'uscita ...

