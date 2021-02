Animali Fantastici 3: riprese (di nuovo) bloccate per Covid (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il terzo capitolo di Animali Fantastici è ancora in fase di lavorazione, il film è previsto in uscita nel 2022 a distanza di ben quattro anni dal precedente. Il tempo che intercorre tra i film sembra piuttosto lungo ai fan di Harry Potter, poiché i prodotti di J.K. Rowling arrivavano nei cinema quasi annualmente. Animali Fantastici 3, nel febbraio del 2021, si trova nuovamente costretto a rallentare fermando le riprese per via di un caso di Coronavirus. Animali Fantastici 3: tutti gli imprevisti Chi aspetta il terzo film della saga, ambientata nello stesso universo di Harry Potter, si è ormai armato di molta pazienza. Sebbene Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald non abbia ottenuto un particolare successo, in molti sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il terzo capitolo diè ancora in fase di lavorazione, il film è previsto in uscita nel 2022 a distanza di ben quattro anni dal precedente. Il tempo che intercorre tra i film sembra piuttosto lungo ai fan di Harry Potter, poiché i prodotti di J.K. Rowling arrivavano nei cinema quasi annualmente.3, nel febbraio del 2021, si trova nuovamente costretto a rallentare fermando leper via di un caso di Coronavirus.3: tutti gli imprevisti Chi aspetta il terzo film della saga, ambientata nello stesso universo di Harry Potter, si è ormai armato di molta pazienza. Sebbene– I crimini di Grindelwald non abbia ottenuto un particolare successo, in molti sono ...

