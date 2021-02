Animal Crossing | annunciato l’aggiornamento di Marzo

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L‘aggiornamento, previsto per, diè di sicuro una notizia che ha fatto molto piacere a tutti i fan del franchise targato Nintendo ormai giunto al capitolo New Horizons Tra i titoli più giocati, soprattutto durante il primo lockdown per sopravvivere ai giorni in casa,riceverà il nuovo aggiornamento acome già twittato da Nintendo of America sul suo profilo ufficiale.: ecco l’annuncio deldiNew Horizons, attualmente disponibile per Nintendo Switch, non sembra però essere l’unica novità di casa Nintendo.didiseguirà anche quello ...