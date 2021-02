Andrea Gandini | lo street artist del legno che fa rivivere i tronchi | ' Trasformo gli scarti urbani in opere ' patrimonio' della comunità'

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Basta osservarlo per qualche ora, per capire che, 23enne di Roma sud, non è uno di quei ragazzi tutto social network, serie tv e vestiti alla moda. Le sue giornate sono scandite da una ...

GDeccia : RT @tempoweb: Un'opera d'arte nel giardino di Pamela Mastropietro #pamelamastropietro #roma #iltempoquotidiano - tempoweb : Un'opera d'arte nel giardino di Pamela Mastropietro #pamelamastropietro #roma #iltempoquotidiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Gandini

Leggo.it

Basta osservarlo per qualche ora, per capire che, 23enne di Roma sud, non è uno di quei ragazzi tutto social network, serie tv e vestiti alla moda. Le sue giornate sono scandite da una passione che appartiene ad altri tempi, e che ...Alla conduzione, come semprePucci: a lui il compito di raccontare l'incontro tra due ... La terza coppia di Viceversa, quella formata da- Mattia, è stata eliminata al primo Bagno di ...Basta osservarlo per qualche ora, per capire che Andrea Gandini, 23enne di Roma sud, non è uno di quei ragazzi tutto social network, serie tv e vestiti alla moda. Le sue ...Giovedì 4 febbraio in prima serata su Italia 1, terzo appuntamento con La Pupa e il Secchione e Viceversa condotto da Andrea Pucci ...