Andrea Damante e Ignazio Moser di nuovo insieme: cosa bolle in pentola? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Andrea Damante e Ignazio Moser sono ormai da molto tempo amici e i due sono seguitissimi sui social. La loro amicizia è ormai nata da più di qualche anno e i due influencer sono ora inseparabili. E anche se per un periodo i loro incontri scarseggiavano a causa degli impegni sentimentali con le loro rispettive … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 4 febbraio 2021)sono ormai da molto tempo amici e i due sono seguitissimi sui social. La loro amicizia è ormai nata da più di qualche anno e i due influencer sono ora inseparabili. E anche se per un periodo i loro incontri scarseggiavano a causa degli impegni sentimentali con le loro rispettive … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

ioledamie : La delusione di non vedere TZ vincitore sparirà subito, ve lo dice una che tifava Giulia De Lellis (battuta da Boss… - VelvetMagIta : Tommaso Kowalski, il cane #GiuliaDeLellis e #AndreaDamante, festeggia il suo primo compleanno: i suoi 'genitori uma… - _pazzeskamilano : ho appena scoperto la fidanzata di Andrea Damante è 2001???????? - __Bread_____ : RT @peularis: Carlotta io non te lo vorrei dire ma l'ultima volta che Alfonso ha detto ad una concorrente che faceva pedinare il suo fidanz… - Jacoposvoice : RT @giulsakabot: Lo ha fatto pedinare così come aveva fatto pedinare Andrea damante? #gfvip #prelemi -