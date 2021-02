Amici di Maria De Filippi, storia al capolinea per Martina Miliddi e Aka7even (Di giovedì 4 febbraio 2021) Rottura definitiva per Martina Miliddi e Aka7even? Nelle ultime ore sembra proprio di sì. La ballerina sarda ha ammesso di voler chiudere la loro relazione per via delle sue indecisioni e degli atteggiamenti del cantante campano, da lei giudicati troppo opprimenti. I due concorrenti di Amici Di Maria De Filippi si sono fidanzati durante le … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 4 febbraio 2021) Rottura definitiva per? Nelle ultime ore sembra proprio di sì. La ballerina sarda ha ammesso di voler chiudere la loro relazione per via delle sue indecisioni e degli atteggiamenti del cantante campano, da lei giudicati troppo opprimenti. I due concorrenti diDiDesi sono fidanzati durante le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

