Amici 20, Anna Pettinelli manda una busta rossa al cantante Esa: ecco perché (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella puntata del daytime di oggi di Amici 20, giovedì 4 febbraio 2021, andato in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, il cantante Esa è stato messo in sfida dalla coach Anna Pettinelli. Mentre era in casona e, più precisamente in sala relax, l'allievo che fa parte del team di Rudy Zerbi è uscito in giardino per andare a prendere la busta rossa che gli è stata fatta recapitare dalla conduttrice radiofonica di RDS. Durante l'ultima sessione di provini la prof Anna Pettinelli ha notato il cantautore Aliperti e ha deciso di metterlo in sfida contro Esa! Cosa ne pensate di questa decisione? #Amici20 pic.twitter.com/yF9ZirDOzf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 4,

