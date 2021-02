America’s Cup, James Spithill: “New Zealand favorita. Sia per Luna Rossa sia per Ineos sarebbe dura” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mancano ormai meno di nove giorni all’attesissima finale di Prada Cup tra Luna Rossa ed Ineos UK. Un atto conclusivo al meglio delle tredici regate, che vedrà aggiudicarsi il trofeo la barca capace di vincerne sette. A quel punto italiani o britannici andrebbero ad affrontare i Defender di Team New Zealand per l’ambitissima America’s Cup, il trofeo più antico del mondo. Secondo il pensiero di James Spithill, timoniere di Luna Rossa, proprio i padroni di casa partono decisamente in pole per vincere nuovamente la Vecchia Brocca. Intervistato dal Newstalk ZB, l’australiano non ha utilizzato giri di parole: “Come Defender ti viene garantito un posto nell’evento principale, ma per tutto il tempo devi stare a guardare i tuoi sfidanti e sai ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mancano ormai meno di nove giorni all’attesissima finale di Prada Cup traedUK. Un atto conclusivo al meglio delle tredici regate, che vedrà aggiudicarsi il trofeo la barca capace di vincerne sette. A quel punto italiani o britannici andrebbero ad affrontare i Defender di Team Newper l’ambitissimaCup, il trofeo più antico del mondo. Secondo il pensiero di, timoniere di, proprio i padroni di casa partono decisamente in pole per vincere nuovamente la Vecchia Brocca. Intervistato dal Newstalk ZB, l’australiano non ha utilizzato giri di parole: “Come Defender ti viene garantito un posto nell’evento principale, ma per tutto il tempo devi stare a guardare i tuoi sfidanti e sai ...

