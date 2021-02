Amazon finora ha fallito ma il nuovo CEO Andy Jassy è chiaro: i videogiochi sono centrali (Di giovedì 4 febbraio 2021) finora Amazon Game Studios non è stata quella che definiremmo una storia di successo, ma il prossimo CEO dell'azienda crede che alla fine il successo arriverà. Amazon ha annunciato ieri che Jeff Bezos si dimetterà da CEO, ma sembra che ciò non cambierà immediatamente i piani dell'azienda per il loro studio dedicato alla creazione di giochi. Il CEO entrante Andy Jassy vuole continuare a realizzare videogiochi. Le e-mail interne ottenute da Bloomberg indicano che Jassy è disposto ad aspettare che lo studio di gioco trovi il suo assetto. "Avere successo subito è ovviamente meno stressante, ma quando ci vuole più tempo, spesso il successo ha un sapore più dolce", ha scritto Jassy in un'email. "Credo che questo team ci arriverà se resteremo concentrati su ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021)Game Studios non è stata quella che definiremmo una storia di successo, ma il prossimo CEO dell'azienda crede che alla fine il successo arriverà.ha annunciato ieri che Jeff Bezos si dimetterà da CEO, ma sembra che ciò non cambierà immediatamente i piani dell'azienda per il loro studio dedicato alla creazione di giochi. Il CEO entrantevuole continuare a realizzare. Le e-mail interne ottenute da Bloomberg indicano cheè disposto ad aspettare che lo studio di gioco trovi il suo assetto. "Avere successo subito è ovviamente meno stressante, ma quando ci vuole più tempo, spesso il successo ha un sapore più dolce", ha scrittoin un'email. "Credo che questo team ci arriverà se resteremo concentrati su ...

