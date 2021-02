Alunna della primaria positiva | scuola caudina chiude per due giorni

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Aumentano i casi di positività nel comune di Bucciano e tra i soggetti coinvolti c’è una bambina che frequenta la. La ricostruzione dei contatti è già partita ma il sindaco Matera non ha voluto perdere altro tempo e ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado domani e dopodomani in attesa che possa essere portata a termine la sanificazione. Resta aperto il micronido “Pisolo”. Di seguito la comunicazione del primo cittadino caudino attraverso il canale social. “Cari concittadini, purtroppo si sono registrate altre nuove situazioni di positivitá nel nostro paese. Tra i soggetti risultati positivi al covid, purtroppo, risulta esserci anche una bambina che frequenta la #. Nelle prossime ore e nei prossimi...

Giornale del Cilento

A risultare positivia unaprimaria del comune sannita. 'Nonostante sia già in corso il lavoro di monitoraggio e ricostruzione dei contatti - si legge nel post facebook a firma di Matera ...