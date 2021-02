Altro che TikTok bloccato in Italia dal 9 febbraio, verifica età sarà inutile (Di giovedì 4 febbraio 2021) Davvero si parla di TikTok bloccato in Italia dal 9 febbraio ma non nel senso di uno stop definitivo al social fra soli pochi giorni, come più di qualcuno potrebbe immaginare. Ci sarà tuttavia un’operazione da fare per continuare ad utilizzare la piattaforma, in pratica la conferma dell’età esatta di qualsiasi iscritto entro i nostri confini. Il caso della giovanissima vittima siciliana che, per il momento, sembra essere legato al social network TikTok ha scatenato l’intervento del Garante della Privacy nel tentativo di gatantire la maggiore tutela dei minori in tutte le piattaforme social. Proprio TikTok dunque, su indicazione dell’autorità Italiana, provvederà a disconnettere tutti gli account degli iscritti il prossimo 9 ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Davvero si parla diindal 9ma non nel senso di uno stop definitivo al social fra soli pochi giorni, come più di qualcuno potrebbe immaginare. Cituttavia un’operazione da fare per continuare ad utilizzare la piattaforma, in pratica la conferma dell’età esatta di qualsiasi iscritto entro i nostri confini. Il caso della giovanissima vittima siciliana che, per il momento, sembra essere legato al social networkha scatenato l’intervento del Garante della Privacy nel tentativo di gatantire la maggiore tutela dei minori in tutte le piattaforme social. Propriodunque, su indicazione dell’autoritàna, provvederà a disconnettere tutti gli account degli iscritti il prossimo 9 ...

DaniloToninelli : Per capire il grado di restaurazione in atto in Italia basta guardare il balzo di oggi in borsa del titolo Benetton… - GianlucaVasto : Altro che temi! Poltrone e testa di Conte nonostante un pandemia. Indegno! Elezioni vicinissime, a mio parere! E s… - Innovandiamo : @matguidi Lui ha prospettato 1 visione. Chi invece avrebbe dovuto presentarla visto che siamo in un guado, in una f… - VivianaDesio : @GLeonangeli @Markus70 @Viv_Dany Non dimenticare che nel governo c'era pure Renzi, che quando ha voluto ha ottenuto… - CheshireCat_82 : Chiamano da un altro ufficio -per le rate Ti fermo subito, le rate non le faccio da anni -non le devi fare, la scad… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Lutto per Dayane Mello: concorrenti del GF Vip vogliono ritirarsi e lasciarle la vittoria

Mentre Giulia Salemi ha confermato come pensare ad altro sia impossibile, di fronte a una notizia di questo tipo. Su Change.org è comparsa intanto una petizione , che così recita: "Oggi ci troviamo ...

Covid:festa S. Agata Catania senza devoti,divieti rispettati

"A causa della pandemia la Cattedrale è vuota e vi assicuro - ha detto tra l'altro con voce rotta dall'emozione - che è impressionante per queste assenze che ci dispiace. Offriamo al Signore questa ...

Domeniche bestiali – Altro che voodoo: a Olbia inquietanti attività paranormali Il Fatto Quotidiano I partiti alla prova Draghi, oggi i colloqui

Quale che ne saranno formula e numeri non sarà, in altre parole, un 'governo del Presidente' Durante il colloquio di ieri con Mattarella non sarebbero emersi paletti di alcun tipo, nè di tempo nè di f ...

Immigrati come schiavi nella fabbrica tessile: imprenditore in arresto, azienda sequestrata

Sfruttava i dipendenti, lavoratori stranieri, costringendoli a lavorare oltre 12 ore al giorno in condizioni degradanti e a vivere in abitazioni per le quali trattenevano parte della ...

Mentre Giulia Salemi ha confermato come pensare adsia impossibile, di fronte a una notizia di questo tipo. Su Change.org è comparsa intanto una petizione ,così recita: "Oggi ci troviamo ..."A causa della pandemia la Cattedrale è vuota e vi assicuro - ha detto tra l'con voce rotta dall'emozione -è impressionante per queste assenzeci dispiace. Offriamo al Signore questa ...Quale che ne saranno formula e numeri non sarà, in altre parole, un 'governo del Presidente' Durante il colloquio di ieri con Mattarella non sarebbero emersi paletti di alcun tipo, nè di tempo nè di f ...Sfruttava i dipendenti, lavoratori stranieri, costringendoli a lavorare oltre 12 ore al giorno in condizioni degradanti e a vivere in abitazioni per le quali trattenevano parte della ...