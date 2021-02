Allarme Planking Challenge | la pericolosissima ‘sfida’ dei ragazzi che si lanciano contro le auto in corsa

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Sembrerebbe un nuovo gioco, una nuova sfida, una nuova “” come la chiamano oggi. Diverse sono le segnalazioni deglimobilisti costretti a inchiodare bruscamente le loro, a causa dini e bambini che “per gioco” rischiano essere investiti. LaHa anche un nome questa assurdità che farebbe “divertire” ini: si chiama. Molte segnalazioni sono arrivate da Gallipoli, in Puglia, dove gruppi interi di adolescenti e preadolescenti sisulleinper emulare delle gesta dei loro coetanei. Altre segnalazioni sono arrivate, invece, da Olevano Romano: “C’è un bambino sui 10/11 anni credo (…) che si diverte a ...

Inutile dire che ilchallenge è terribilmente pericoloso. Nei mesi scorsi alcuni ragazzi ... Un'automobilista si è accorta di loro, ha fatto in tempo a fermare il veicolo e ha dato l'Inutile dire che ilchallenge e' terribilmente pericoloso. Nei mesi scorsi alcuni ragazzi ... Un'automobilista si e' accorta di loro, ha fatto in tempo a fermare il veicolo e ha dato l'La sfida prevede anche di di sedersi sul cofano di una vettura o ancora di sdraiarsi sull'asfalto, vince chi riesce a scansare il veicolo ...Si susseguono negli ultimi giorni le segnalazioni da parte di alcuni cittadini di Gallipoli su un pericoloso «gioco» messo in atto da alcuni adolescenti. Una «challenge» come si indaica in gergo giova ...