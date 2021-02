Alla Farnesina tiene banco il caso Ventre (Di giovedì 4 febbraio 2021) La misteriosa morte di Luca Ventre a Montevideo rischia di trasformarsi in una slavina per la Farnesina e una fonte di grave imbarazzo per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il Messaggero riferisce la drammatica storia del 35enne italiano entrato vivo nell’ambasciata italiana in Uruguay, dove cercava di ottenere un colloquio, bloccato con irruenza dal servizio di sicurezza e trasportato in fin di vita in ospedale, dove poi è deceduto. I familiari però sospettano che sia stato proprio il violentissimo e prolungato “placcaggio” dentro l’ambasciata a procurargli l’infarto che poi lo ha ucciso, e che l’uomo sia arrivato già morto in ospedale. Come prove, le varie foto delle telecamere di sicurezza all’ambasciata e fuori dallo stesso ospedale, dove Luca è arrivato esanime accasciato su una sedia a rotelle. “Luca è stato ucciso dentro un’ambasciata ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 febbraio 2021) La misteriosa morte di Lucaa Montevideo rischia di trasformarsi in una slavina per lae una fonte di grave imbarazzo per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il Messaggero riferisce la drammatica storia del 35enne italiano entrato vivo nell’ambasciata italiana in Uruguay, dove cercava di ottenere un colloquio, bloccato con irruenza dal servizio di sicurezza e trasportato in fin di vita in ospedale, dove poi è deceduto. I familiari però sospettano che sia stato proprio il violentissimo e prolungato “placcaggio” dentro l’ambasciata a procurargli l’infarto che poi lo ha ucciso, e che l’uomo sia arrivato già morto in ospedale. Come prove, le varie foto delle telecamere di sicurezza all’ambasciata e fuori dallo stesso ospedale, dove Luca è arrivato esanime accasciato su una sedia a rotelle. “Luca è stato ucciso dentro un’ambasciata ...

