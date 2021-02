Alfonsino, il food delivery made in Caserta annuncia l’assunzione di 3mila delivery (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alfonsino, il brand di food delivery nato a Caserta nel 2016, annuncia l’assunzione di 3mila rider entro il 2023. La società, che fin dalla fondazione ha puntato sui piccoli centri, opera oggi in circa 300 città disseminate in 8 diverse regioni italiane. I locali affiliati sono un migliaio mentre i clienti raggiungono quota 250mila. Il servizio offre la possibilità di prenotare sia mediante la chatbot di Facebook che scaricando l’App. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 febbraio 2021), il brand dinato anel 2016,dirider entro il 2023. La società, che fin dalla fondazione ha puntato sui piccoli centri, opera oggi in circa 300 città disseminate in 8 diverse regioni italiane. I locali affiliati sono un migliaio mentre i clienti raggiungono quota 250mila. Il servizio offre la possibilità di prenotare sia mediante la chatbot di Facebook che scaricando l’App. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

