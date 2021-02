Agli sportelli dell’anagrafe di Bergamo apparecchi per le persone sorde (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, il Comune di Bergamo dimostra con un’azione importante la propria attenzione verso le persone portatrici di disabilità. Con l’obiettivo di rendere fruibili e facilmente accessibili a tutti i servizi erogati dal Comune, l’amministrazione, grazie ad una donazione della Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano, ha deciso per l’installazione di due apparecchi dedicati alle persone con disabilità uditiva Agli sportelli dell’anagrafe per l’erogazione della carta d’identità elettronica e per il rilascio dei certificati. Le due postazioni dello Sportello Polifunzionale, infatti, sono da oggi dotate di apparecchiatura ad induzione magnetica che permettono alle persone con disabilità auditiva, portatrici di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, il Comune didimostra con un’azione importante la propria attenzione verso leportatrici di disabilità. Con l’obiettivo di rendere fruibili e facilmente accessibili a tutti i servizi erogati dal Comune, l’amministrazione, grazie ad una donazione della Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano, ha deciso per l’installazione di duededicati allecon disabilità uditivaper l’erogazione della carta d’identità elettronica e per il rilascio dei certificati. Le due postazioni dello Sportello Polifunzionale, infatti, sono da oggi dotate diatura ad induzione magnetica che permettono allecon disabilità auditiva, portatrici di ...

