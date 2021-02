Agevolazioni prima casa 2021: come fruire dei bonus, Iva ridotta e crediti d’imposta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il bonus prima casa è uno degli incentivi più rilevanti tra quelli previsti nel settore immobiliare. L’agevolazione consiste nella riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali ed in materia di Iva, riconosciute nel rispetto di determinati requisiti. Sono agevolati gli atti a titolo gratuito (donazioni e successioni) che realizzano un trasferimento immobiliare, ma solo limitatamente alle imposte ipotecarie e catastali. L’agevolazione è applicabile anche all’immobile in corso di costruzione, a condizione che lo stesso presenti le caratteristiche dell’abitazione non di lusso e che, una volta terminati i lavori, siano soddisfatti tutti i requisiti previsti per la prima casa. prima casa: le Agevolazioni fiscali Per chi acquista un immobile ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilè uno degli incentivi più rilevanti tra quelli previsti nel settore immobiliare. L’agevolazione consiste nella riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali ed in materia di Iva, riconosciute nel rispetto di determinati requisiti. Sono agevolati gli atti a titolo gratuito (donazioni e successioni) che realizzano un trasferimento immobiliare, ma solo limitatamente alle imposte ipotecarie e catastali. L’agevolazione è applicabile anche all’immobile in corso di costruzione, a condizione che lo stesso presenti le caratteristiche dell’abitazione non di lusso e che, una volta terminati i lavori, siano soddisfatti tutti i requisiti previsti per la: lefiscali Per chi acquista un immobile ...

