Affitto casa cointestata | chi firma il contratto e chi incassa il canone?

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La legge vigente ammette pacificamente la possibilità della, una scelta non di rado utilizzata, ad esempio, dai coniugi. Tuttavia, lapuò comportare una serie di questioni pratiche che derivano, appunto, dalla situazione di comproprietà. Qui di seguito, vogliamo rispondere in particolare ad una domanda: in ipotesi didella, chi sottoscrive il relativoe chi di fatto ha diritto ad ottenere la quota mensile di? Scopriamolo. Se ti interessa saperne di più sulla cointestazione auto, come si realizza, a chi conviene e quando, clicca qui.: alcuni cenni generali La cointestazione è una pratica ...