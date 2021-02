Adelfia: i Nas dei carabinieri indagano per i decessi causa corona virus nella struttura per anziani Due morti e oltre settanta casi di positività (Di giovedì 4 febbraio 2021) Due decessi e più di settanta persone contagiate in una residenza per anziani di Adelfia, dove nei giorni scorsi erano state somministrate agli ospiti le prime dosi di vaccino anti Covid e, per l’occasione, si era tenuta una festa. La vicenda è finita sotto la lente di ingrandimento del Nas dei carabinieri. L'articolo Adelfia: i Nas dei carabinieri indagano per i decessi causa corona virus nella struttura per anziani <small class="subtitle">Due morti e oltre settanta casi di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 4 febbraio 2021) Duee più dipersone contagiate in una residenza perdi, dove nei giorni scorsi erano state somministrate agli ospiti le prime dosi di vaccino anti Covid e, per l’ocone, si era tenuta una festa. La vicenda è finita sotto la lente di ingrandimento del Nas dei. L'articolo: i Nas deiper iper Duedi ...

