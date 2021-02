Addio Spadafora, ministro dello sport a sua insaputa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Addio, ministro Spadafora. A mai più rivederci. Non in questa veste, quella indossata negli ultimi diciassette mesi nei quali si è trovato a gestire il momento più drammatico dello sport italiano, travolto dalla pandemia. Lo ha fatto con esiti pessimi, come dimostra lo stato di morte apparente del movimento di base, le difficoltà degli imprenditori del settore e la lunga serie di oppositori alle sue scelte politiche io cui culmine è stata la riforma nata monca perché priva del consenso della sua stessa maggioranza. Abbiamo anche rischiato di essere cacciati dal consesso del CIO per quella storiella della mancata autonomia del Coni, quel salvataggio in extremis che lei ha liquidato con uno sprezzante "improbabile che l'Italia venisse sanzionata così duramente già domani". Ricorda? Era la vigilia del ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 febbraio 2021). A mai più rivederci. Non in questa veste, quella indossata negli ultimi diciassette mesi nei quali si è trovato a gestire il momento più drammaticoitaliano, travolto dalla pandemia. Lo ha fatto con esiti pessimi, come dimostra lo stato di morte apparente del movimento di base, le difficoltà degli imprenditori del settore e la lunga serie di oppositori alle sue scelte politiche io cui culmine è stata la riforma nata monca perché priva del consenso della sua stessa maggioranza. Abbiamo anche rischiato di essere cacciati dal consesso del CIO per quella storiella della mancata autonomia del Coni, quel salvataggio in extremis che lei ha liquidato con uno sprezzante "improbabile che l'Italia venisse sanzionata così duramente già domani". Ricorda? Era la vigilia del ...

EmpoliFCFeed : Empoli Calcio L’addio di Spadafora: “Non conoscevo il mondo dello sport” #empolifc - tuttocampo : Il messaggio d'addio dell'ex ministro Spadafora: 'Non conoscevo il mondo dello sport...' - NiccoColo : RT @NonEvoluto: Devo ammettere che la diplomazia è la mia arma migliore. Qui il mio commento al messaggio di addio di #Spadafora : 'Non con… - JokopokoM : Addio Spaddy. A mai più rivederci #spadafora - 1900nicorix : GOVERNO, L'ADDIO DI VINCENZO SPADAFORA: '17 MESI FA NON CONOSCEVO LO SPORT, SI SALVINO I DECRETI' e questo è il min… -