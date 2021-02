(Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo la Corte europea dei Diritti dell'Uomo Sofia non ha indagato. E risulta centrale il ruolo dell'associazione milanese Aibi nel creare «un'atmosfera di conflitto» che non ha favorito l'inchiesta, nella tana dei pedofili"

espressonline : Abusi su bambini, condannata la Bulgaria: «Ignorate le segnalazioni dei giudici italiani» - tinas48 : RT @espressonline: Abusi su bambini, condannata la Bulgaria: «Ignorate le segnalazioni dei giudici italiani» - Luciana12827144 : RT @espressonline: Abusi su bambini, condannata la Bulgaria: «Ignorate le segnalazioni dei giudici italiani» - gurulku : RT @espressonline: Abusi su bambini, condannata la Bulgaria: «Ignorate le segnalazioni dei giudici italiani» - blogLinkes : Abusi su bambini, condannata la Bulgaria: «Ignorate le segnalazioni dei giudici italiani» -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi bambini

Sono le vittime degliavvenuti negli anni '60 e '70 in un convento di Speyer , cittadina tedesca. Come riporta Il Messaggero, stando ai racconti delle vittime, le suore prestavanocon ...venduti ai pedofili, le vittime chiedono maxi risarcimento Sono una quindicina in tutto le persone che, allora, hanno rivelato di essere stati vittime disessuali con la regia ...Secondo la Corte europea dei Diritti dell'Uomo Sofia non ha indagato. E risulta centrale il ruolo dell'associazione milanese Aibi nel creare «un'atmosfera di conflitto» che non ha favorito l'inchiesta ...La Corte di Cassazione ha bocciato la richiesta di ricorso da parte dell'imputato. La struttura sanitariasi è dichiarata parte lesa.