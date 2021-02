Aborto, in Polonia le femministe seguono il modello Argentina e lanciano una legge di iniziativa popolare per la legalizzazione (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Aborto legale. Nessun compromesso” è il nome della proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da movimenti e forze parlamentari di opposizione, un progetto “minimo” in linea con gli standard europei presentato ieri in una conferenza stampa davanti al Sejm, il Parlamento polacco. La reazione del movimento di opposizione al governo di Jaroslaw Kaczynski non si è fatta attendere, dopo l’entrata in vigore delle ulteriori restrizioni sull’Aborto il 27 gennaio scorso. Le organizzazioni del movimento femminista e di opposizione, insieme a parlamentari di sinistra, lanciano insieme la campagna di raccolta firme per un progetto di legge per la legalizzazione dell’Aborto, ispirandosi alle “sorelle argentine”. “E’ un momento orribile e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “legale. Nessun compromesso” è il nome della proposta didisostenuta da movimenti e forze parlamentari di opposizione, un progetto “minimo” in linea con gli standard europei presentato ieri in una conferenza stampa davanti al Sejm, il Parlamento polacco. La reazione del movimento di opposizione al governo di Jaroslaw Kaczynski non si è fatta attendere, dopo l’entrata in vigore delle ulteriori restrizioni sull’il 27 gennaio scorso. Le organizzazioni del movimento femminista e di opposizione, insieme a parlamentari di sinistra,insieme la campagna di raccolta firme per un progetto diper ladell’, ispirandosi alle “sorelle argentine”. “E’ un momento orribile e ...

