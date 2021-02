A marzo debuttano in Italia i primi rider con contratto di lavoro subordinato Assunti da Just Eat

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Daarriveranno anche indiEat con contratti di. Si partirà in Lombardia, e Monza sarà la prima città in cui verrà testato il modello Scoober, già attivo in altri 12 Paesi e in oltre 140 città, con più di 19 mila fattorini. Iavranno le tutele tipiche dei lavoratori dipendenti e condizioni di assunzione eque tra cui un compenso orario, ferie, malattia, maternità/paternità, indennità pernotturno e festivi. Ma anche coperture assicurative, dispositivi di sicurezza gratuiti in dotazione, formazione obbligatoria e tutele previdenziali. A Milano il primo hub per scooter elettrici e e-bike Nel corso del 2021 l’obiettivo diEat è “coprire” con questo progetto 23 città ...