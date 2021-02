5 sex toys che ho comprato da usare in coppia (anche a San Valentino) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Diciamocelo chiaramente, il sesso è bello, sia da soli che in coppia, e fa anche bene alla salute. Sono la prima a non voler credere che sia necessario un giorno specifico durante l’anno per ricordarci l’importanza di godere dei piacere di una serata di coppia, in tutti i sensi. Ma con l’arrivo di San Valentino, per quelle che come me non hanno molto tempo da dedicare a certi aspetti della propria vita, mettici il lavoro, i figli, la casa, ecc. forse l’occasione di un giorno speciale da ritagliarmi con il mio lui non è poi così male. Non sono una da cioccolatini e peluches ma quelle carinerie in un giorno dedicato solo a noi non le ho mai disprezzate. Sarà per quello che il dopo cena di San Valentino per me deve essere speciale, non solo con dei giochi di coppia, se ci siamo ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 febbraio 2021) Diciamocelo chiaramente, il sesso è bello, sia da soli che in, e fabene alla salute. Sono la prima a non voler credere che sia necessario un giorno specifico durante l’anno per ricordarci l’importanza di godere dei piacere di una serata di, in tutti i sensi. Ma con l’arrivo di San, per quelle che come me non hanno molto tempo da dedicare a certi aspetti della propria vita, mettici il lavoro, i figli, la casa, ecc. forse l’occasione di un giorno speciale da ritagliarmi con il mio lui non è poi così male. Non sono una da cioccolatini e peluches ma quelle carinerie in un giorno dedicato solo a noi non le ho mai disprezzate. Sarà per quello che il dopo cena di Sanper me deve essere speciale, non solo con dei giochi di, se ci siamo ...

