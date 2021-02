15 minuti – Follia omicida a New York, trama e trailer film in onda stasera su Iris (Di giovedì 4 febbraio 2021) 15 minuti – Follia omicida a New York, il film in onda giovedì 4 febbraio 2021 alle 21:10 su Iris. trama, cast e trailer. Giovedì 4 febbraio 2021 su Iris andrà in onda il film “15 minuti – Follia omicida a New York” parte del ciclo “Action” in onda ogni giovedì sera, dedicato alle pellicole più “movimentate” e piene di azione. Il film è diretto da John Herzfeld, con Robert De Niro e Edward Burns nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su Iris. Il film (15 Minutes in inglese) è uscito al cinema nel ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 4 febbraio 2021) 15a New, ilingiovedì 4 febbraio 2021 alle 21:10 su, cast e. Giovedì 4 febbraio 2021 suandrà inil“15a New” parte del ciclo “Action” inogni giovedì sera, dedicato alle pellicole più “movimentate” e piene di azione. Ilè diretto da John Herzfeld, con Robert De Niro e Edward Burns nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su. Il(15 Minutes in inglese) è uscito al cinema nel ...

aalessandroacco : Quella strana sensazione per cui non sai se essere fiero di esserti dimostrato superiore alla #Juve per la seconda… - nonpensante22 : @Antonio04947706 Due minuti di follia e una sfiga di proporzioni galattiche - STEx86 : @Inter @CA_Ita @Alexis_Sanchez 20 minuti di follia e hai buttato nel cesso una partita che gli altri non hanno prat… - elissspwr : Comunque il Capo dello Stato in 10 minuti ha negato ogni follia (elezioni) e dato l’incarico a chi di dovere (Draghi) #crisidigoverno - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Dieci minuti di follia da non sottovalutare -