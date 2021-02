110%: la casa come l'auto diventerà solo elettrica! (Di giovedì 4 febbraio 2021) l decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, meglio conosciuto come Superbonus 110%, convertito in legge il 17 luglio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.180 il 18 luglio, dopo l'emissione dei decreti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del MI. SE, dell'agosto 2020 e la loro pubblicazione sulla G. U. del 05 ottobre, a fine anno ... Leggi su ideawebtv (Di giovedì 4 febbraio 2021) l decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, meglio conosciutoSuperbonus, convertito in legge il 17 luglio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.180 il 18 luglio, dopo l'emissione dei decreti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del MI. SE, dell'agosto 2020 e la loro pubblicazione sulla G. U. del 05 ottobre, a fine anno ...

Frankinoto : RT @tordi_luciano: Messaggio diretto ai ristoratori, a tutte le categorie in difficoltà, ai destinatari dei tanti bunus, a me che stavo avv… - franco_dimuro : RT @tordi_luciano: Messaggio diretto ai ristoratori, a tutte le categorie in difficoltà, ai destinatari dei tanti bunus, a me che stavo avv… - marfiolecce2 : RT @tordi_luciano: Messaggio diretto ai ristoratori, a tutte le categorie in difficoltà, ai destinatari dei tanti bunus, a me che stavo avv… - loonazione : 96/110 mi ha messo 7 e il voto massimo era 8 perché si era incazzata bene lo accetto e porto a casa - vantexiIe : sono tornata ora a casa e noto che come al solito as a fandom NON sappiamo né possiamo fare previsioni su nulla per… -